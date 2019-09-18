ВАШИНГТОН, 18 сен /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США по итогам торгов в среду немного выросли после снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы страны.

По состоянию на 16.00 по времени восточного побережья США (23.00 мск) индекс Dow Jones вырос на 0,13%, до 27147,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 3006,72 пункта, в то время как индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,11% до 8177,39 пункта.

ФРС в среду, как и ожидалось, решила снизить ставку на 0,25 п.п. – до 1,75-2%. После этого американские фондовые индексы начали снижаться в пределах 1%, но в итоге остались вблизи уровней вторника.

Небольшую поддержку фьючерсам оказывали в течение дня статданные из США. Согласно данным министерства торговли страны, число новостроек в США резко увеличилось на 12,3% в месячном выражении, до 1,364 миллиона. Аналитики ожидали, что показатель составит 1,25 миллиона новостроек.