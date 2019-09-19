МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг поднимаются, кроме индекса Гонконга, после объявления итогов заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос менее чем на 0,01%, до 2985,66 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,37%, до 1661,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снижался на 1,24%, до 26421,91 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,37%, до 2078,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,55%, до 6718,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,56%, до 22084,22 пункта.

В среду вечером завершилось очередное двухдневное заседание ФРС США, по итогам которого регулятор ожидаемо объявил о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 1,75-2% годовых. Регулятор отметил, что ожидает до конца года еще одно снижение ставки, а также повысил прогноз по росту ВВП на 2019 год на 0,1 процентного пункта — до 2,2%.

Ранее в четверг завершилась встреча Банка Японии, по итогам которой регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Японский ЦБ вместе с этим отметил возрастающие риски со стороны других экономик, которые могут побудить регулятор ослабить монетарную политику, чтобы обеспечить достижения целевого уровня инфляции в 2%.

Индексы Гонконга снижаются четвертый день подряд на фоне продолжения протестов. Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Последние протесты прошли в прошлые выходные. Ранее монетарный регулятор Гонконга вслед за ФРС США понизил базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 2,25%.