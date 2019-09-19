МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к иене снижается на 0,5% в четверг утром после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо понизила ключевую ставку, а Банк Японии — сохранил, допустив возможность смягчения монетарной политики из-за внешних рисков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.24 мск курс доллара к иене снижался до 107,88 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,44 иены, курс евро к доллару рос до 1,1039 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1029 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,11%, до 98,45 пункта.

В среду и четверг были объявлены итоги заседаний двух крупных ЦБ — Федрезерва и Банка Японии. ФРС ожидаемо понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 1,75-2%, спрогнозировав еще одно снижение до конца года и повысив прогноз по росту ВВП страны на 2019 год до 2,2% с оценки июня в 2,1%.

Глава регулятора Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что второе подряд снижение ставки не говорит о запуске цикла дальнейших снижений, а такое решение было связано с экономическими рисками, в частности с неопределенностью в торговле.

Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, и отметил усиление внешних рисков, особенно со стороны зарубежных экономик. Такая ситуация, заявил регулятор, может стать причиной пересмотра экономических прогнозов и смягчения монетарной политики, чтобы обеспечить достижение целевого уровня инфляции в 2%. Вместе с этим регулятор ожидает, что ставки останутся низкими еще долгое время, по крайней мере, до весны 2020 года.