МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут после двух сессий снижения, связанных с ожиданиями рынков по восстановлению добычи в Саудовской Аравии после атак, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,31%, до 63,8 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,26%, до 58,19 доллара за баррель.

В выходные нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атакам, что привело к снижению добычи в стране более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Ситуация на Ближнем Востоке стала причиной резких изменений нефтяных котировок на текущей неделе. В понедельник, после новостей об атаках, нефть подорожала в среднем на 13%, а следующие два дня дешевела, потеряв около 8% стоимости за этот период. По состоянию на четверг нефтяные цены примерно на 6% выше к уровню стоимости нефти до атак, когда нефть Brent стоила 60 долларов, а WTI — около 55 долларов за баррель.

"Вероятно, цены уже пришли к равновесию", — считает старший рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти (Michael McCarthy), чье мнение приводит агентство Рейтер. Эксперт отмечает сохранение рисков в регионе на фоне обвинений Саудовской Аравией Ирана в причастности к атакам.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения. В среду в минобороны Саудовской Аравии также обвинили Иран в атаке при помощи беспилотников и крылатых ракет.