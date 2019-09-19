МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Курс рубля снижается в четверг к доллару и евро на фоне недостаточно мягких комментариев ФРС США по денежно-кредитной политике после решения понизить базовую ставку на 25 базисных пунктов, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 13 копеек — до 64,28 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 70,96 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром в минусе на 0,02% до 63,59 доллара за баррель по марке Brent.

В среду вечером были объявлены итоги сентябрьского двухдневного заседания ФРС США. Регулятор ожидаемо объявил о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 1,75-2% годовых. Федрезерв отметил, что ожидает до конца года еще одно снижение ставки, а также повысил прогноз по росту ВВП на 2019 год на 0,1 процентного пункта — до 2,2%.

На пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что второе подряд снижение ставки не означает начало длительного цикла сокращения показателя, а решение об уменьшении ключевой ставки связано с торговой неопределенностью и другими экономическими рисками.