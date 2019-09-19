МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в плюсе, кроме индекса Гонконга, после заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Японии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,46%, до 2999,28 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,03%, до 1672,63 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 1,07%, до 26468,95 пункта, южнокорейский KOSPI увеличился на 0,46%, до 2080,35 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,54%, до 6717,5 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,38%, до 22044,45 пункта.

В среду вечером были объявлены итоги двухдневного сентябрьского заседания ФРС. Регулятор по итогам встречи ожидаемо уменьшил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,75-2% годовых, также повысив прогноз по росту ВВП на 2019 год до 2,2% с оценки июня в 2,1%. Федрезерв сообщил, что ожидает до конца года еще одно уменьшение ставки.

Ранее в четверг завершилась встреча Банка Японии, по итогам которой регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Японский регулятор вместе с этим отметил возрастающие риски со стороны других экономик, которые могут побудить регулятор ослабить монетарную политику, чтобы обеспечить достижения целевого уровня инфляции в 2%.

Биржи Китая выросли перед решением по ставке по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR), о чём будет объявлено в пятницу, 20 сентября. Годовая LPR была установлена на уровне 4,25% 20 августа. "Скорее всего Китай завтра продолжит снижать LPR, но трудно предугадать, сколько именно базисных пунктов это снижение составит", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Northeast Securities Шеня Синьфэна (Shen Xinfeng).