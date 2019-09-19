МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг поднимаются, инвесторы отыгрывают результаты очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США и ожидают заседание Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.05 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,54%, до 7353,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,47%, до 5647,29 пункта, немецкий DAX — на 0,17%, до 12415,81 пункта.

В среду вечером завершилось очередное заседание ФРС. Регулятор ожидаемо уменьшил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,75-2% годовых, а также повысил прогноз по росту ВВП на 2019 год до 2,2% с оценки июня в 2,1% и сообщил, что ожидает до конца года еще одно уменьшение ставки.

При этом позднее на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что второе подряд снижение ставки не означает начало длительного периода сокращения ставки, а такое решение по итогам встречи в четверг связано с торговой неопределенностью и другими экономическими рисками.

Позднее в четверг запланировано заседание Банка Англии, по итогам которого аналитики ожидают, что британский регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0,75% и объем выкупа активов.

"Банк Англии будет только рад лишь сообщить, что мы не собираемся менять ставки какое-то время, нет причин что-либо делать до срока Brexit 31 октября", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson).