МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent поднимается на 3% после сообщений СМИ о том, что Саудовская Аравия после атак на ее нефтяные объекты намерена купить это сырье у других стран, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,94%, до 65,47 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,19%, до 59,31 доллара за баррель. Ранее рост стоимости Brent ненадолго превышал 3% и показатель достигал 65,5 доллара за баррель.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что Саудовская Аравия рассматривает возможность покупки нефти у других стран. В частности, сообщили источники, королевство обратилось к иракской SOMO, у которой намерено купить 20 миллионов баррелей нефти для саудовских НПЗ.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг обвинения Помпео.