МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты против доллара днем усилил рост и вышел в небольшой плюс к евро.

Импульс повышению рубля приходит от усилившегося роста рынка нефти, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.29 мск снижался на 30 копеек — до 63,85 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 70,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар повышался до 64,33 рубля, евро — до 71,04 рубля.

РУБЛЬ ИДЕТ ЗА НЕФТЬЮ

Рубль днем повышался против доллара и в меньшей степени к евро, отыгрывая коррекционное укрепление европейской валюты на форексе в район 1,107 доллара.

Рынок нефти днем усилил повышение, задавая тон курсу рубля – баррель марки Brent дорожает на 2,4%, до 65,11 доллара.

Поводом для роста стали сообщения газеты Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность покупки нефти у других стран. В частности, сообщили источники газеты, королевство обратилось к иракской SOMO, у которой намерено купить 20 миллионов баррелей нефти для саудовских НПЗ.

В итоге доллар ушел в ощутимый минус и снижался днем на 0,3% к рублю, евро растерял дневной рост. Рублевая цена нефти при этом колебалась выше уровня 4,15 тысячи за баррель сорта Brent.

СИГНАЛЫ ФРС США И ПРОГНОЗЫ

Вчерашнее заседание ФРС США не добавило рынкам четкости в понимании того, насколько быстро будут снижаться долларовые ставки, говорит Евгений Кошелев из Росбанка, рассуждая о факторах ликвидности.

"Решение срезать ставку еще на 25 базисных пунктов сопровождалось сбалансированной риторикой", — сказал он.

Прогнозы динамики ставки ФРС предполагают ее неизменность до конца 2020 года с последующим плавным повышением, отметил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Это по-прежнему разнится с прогнозами рынка, ожидающего дополнительного снижения ставок на 50 базисных пунктов к концу следующего года, отметил он.

"Глава ФРС Джером Пауэлл был крайне осторожен в высказываниях: явного сигнала о направленности дальнейшей политики он не дал на фоне усилившихся разногласий среди голосующих членов ФРС. Иными словами, дальнейшие действия будут во многом зависеть от ситуации на рынках и в экономике, и на текущий момент четкого сигнала ФРС дать или не смогла, или не захотела", — сказал Полевой.

Продолжающееся замедление экономического роста убедит руководство ФРС в необходимости еще одного снижения ставки в октябре или декабре, полагает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

"Однако сам факт сильного расхождения в оценках и то, что никто из членов комитета не ожидает более существенного снижения ставок, может означать, что цикл смягчения денежно-кредитной политики ФРС близится к завершению, если ситуация существенно не ухудшится, например, из-за новой эскалации торговой войны, которую нельзя исключать", — сказал он.

Ослаблению доллара способствует то, что глава ФРС не исключил наращивания баланса регулятора, чтобы ослабить остроту проблем с ликвидностью, отметил Попов.

На этом фоне фактор налогов в РФ продолжит поддерживать курс рубля, валюта РФ обладает заметно более сильными фундаментальными показателями, чем многие валюты других развивающихся рынков, считает Полевой.