МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок снижается по основным биржевым индексам на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США накануне вечером, дорожающая нефть и крепнущий рубль помогли российским акциям частично компенсировать утреннее снижение, отмечают эксперты.

К 16.33 мск рублевый индекс Мосбиржи снижается на 0,65% до 2800 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1% до 1381 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Падение курса доллара почти на 40 копеек объясняет разницу в динамике индексов.

Утреннее снижение рынка акций, проходившее на фоне сдержанных комментариев ФРС по поводу возможного дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, было частично компенсировано подорожавшей нефтью. Баррель марки Brent дорожает на 2,5%, до 65,16 доллара. Поводом для роста стали сообщения газеты Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность покупки нефти у других стран, — в частности, королевство обратилось к иракской SOMO, у которой намерено купить 20 миллионов баррелей нефти для саудовских НПЗ.

Снижаются в цене в рамках коррекции акции АФК "Система" (-2,4%), дешевеют бумаги "Русала" (-2,3%), "Алросы" (-1,8%), "Северстали" (-1,7%), НЛМК (-1,5%). В лидерах повышения цены — акции Мосбиржи (+9,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,9%), "Мечела" (+1,1%), МТС (+0,5%).

ФРС не разочаровала тем, что снизила ставку, но неопределённость в ее будущей монетарной политике всё же ограничивает аппетиты к риску, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Инвесторы в комментариях ФРС сфокусировались на том, что было между строк, отметила София Кирсанова из УК "Райффайзен капитал". Они обратили внимание на отсутствие единодушия среди членов Федрезерва при принятии решения, а также комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла по поводу экономики США и его видения дальнейшей монетарной политики, добавила эксперт.

"Пауэлл отметил устойчивость американской экономики и обозначил, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься уже на основании реальной макростатистики, а не опасений их ухудшения из-за торговых войн. Судя по динамике большинства активов, инвесторы остались разочарованы риторикой главы ФРС, поскольку многие рассчитывали еще на одно снижение ставки до конца года. Теперь же инвесторы захотят зафиксировать прибыль в рисковых активах хотя бы до появления новых драйверов для оптимизма", — считает Кирсанова.