МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в четверг после публикации ряда в целом позитивных макроэкономических данных, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.20 мск индекс Dow Jones увеличивается на 0,35%, до 27242,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,57%, до 8224,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,39%, до 3018,43 пункта.

Участники торгов также отыгрывают ряд статданных, вышедших в США. Так, согласно данным министерства труда страны, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 14 сентября, увеличилось на 2 тысячи — до 208 тысяч. При этом аналитики ожидали более сильного роста показателя, до 213 тысяч.

Кроме того, по данным Национальной ассоциации риелторов, количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в августе увеличилось на 1,3% по сравнению с показателем июля — до 5,49 миллиона. Аналитики при этом ожидали, напротив, уменьшения числа сделок — на 0,4%, до 5,37 миллиона.

Инвесторы также продолжают отыгрывать итоги заседания Федеральной резервной системы ФРС США. Накануне регулятор ожидаемо снизил учётную процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,75-2%. При этом семеро членов комитета высказались за ещё одно снижение ставки в текущем году, пятеро высказались за её сохранение и столько же — за её повышение.

При этом дальнейшее движение индексов в США неочевидно. "Все зависит от того, что произойдет с экономическими данными и развитием торгового конфликта (Китая и Штатов — ред.) примерно в течение следующих шести недель", — отметил вице-президент по торговле брокерской компании Charles Schwab Рэнди Фредерик (Randy Frederick).