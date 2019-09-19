МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты против доллара и евро вечером повышался вслед за ростом рынка нефти, говорят эксперты.

Негативный фон от неопределенности по поводу дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США был быстро переварен рынком, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.32 мск снижался на 29 копеек, до 63,86 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 70,55 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ИДЕТ ЗА НЕФТЬЮ

Рубль вечером повышался против доллара и в меньшей степени к евро, отыгрывая коррекционное укрепление европейской валюты на форексе выше отметки 1,105 доллара.

Утреннее ослабление валюты РФ было связано с неопределенности по поводу дальнейшей ДКП ФРС США.

Инвесторы в комментариях ФРС сфокусировались на том, что было между строк, отметила София Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал". Они обратили внимание на отсутствие единодушия среди членов Федрезерва в принятии данного решения, а также комментарии главы ФРС по поводу экономики США и его видения дальнейшей монетарной политики, добавила эксперт.

Глава ФРС Джером Пауэлл отметил устойчивость американской экономики и обозначил, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься уже на основании реальной макростатистики, а не опасений их ухудшения из-за торговых войн, отметила она.

Однако снижение рубля на внешней неопределенности было быстро переварено игроками рынка. Поддержка пришла от рынка нефти, который усилил повышение, задавая тон курсу рубля – баррель марки Brent дорожает на 1,4%, до 64,5 доллара.

Поводом для роста нефтяных котировок стали сообщения газеты Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность покупки нефти у других стран. В частности, сообщили источники газеты, королевство обратилось к иракской SOMO, у которой намерено купить 20 миллионов баррелей нефти для саудовских НПЗ.

В итоге доллар и евро снижались вечером на 0,3-0,5% к рублю. Рублевая цена нефти при этом колебалась выше уровня 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В середине торгов рубль перешел к активному росту на фоне усиления восходящей динамики рисковых активов, говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Ближайшей поддержкой для курса доллара является полуторамесячный минимум около 63,58 рубля. Скорее всего, около него снижение приостановится. Евро на этой неделе вряд ли уйдет ниже отметки 70,4 рубля, учитывая рост этой валюты на форексе", — добавил он.

В целом краткосрочная и относительно сдержанная реакция участников валютного рынка на риторику ФРС (оказавшуюся больше "ястребиной", нежели "голубиной", несмотря на снижение ставки) открывают для рубля хорошие шансы для более долгосрочного закрепления курса ниже 64 рублей за доллар, как минимум, на период проведения основных налоговых платежей сентября, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Подготовку к выплатам можно ожидать уже в ближайшие дни (окончательные расчеты по крупнейшим платежам пройдут в середине следующей недели), поэтому рубль сможет получить хорошую поддержку от продаж валютной выручки экспортерами", — добавил он.