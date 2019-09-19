МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в четверг вечером на фоне неопределенности в отношении дальнейшей монетарной политики ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.48 мск курс евро к доллару рос до 1,1048 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1029 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 107,98 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,44 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,18%, до 98,38 пункта.

Инвесторы отказываются от рисковых активов из-за неопределенности в относительно возможности дальнейшего снижения ставки. По итогам сентябрьского заседания ФРС США ослабила монетарную политику, как и ожидалось. Процентная ставка была понижена на 25 базисных пунктов, до уровня в 1,75-2% годовых. При этом семеро членов комитета высказались за еще одно снижение ставки в текущем году, пятеро высказались за ее сохранение и столько же — за ее повышение.

Глава регулятора Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что второе подряд снижение ставки не говорит о запуске цикла дальнейших снижений, а такое решение было связано с экономическими рисками, в частности с неопределенностью в торговле.

Дальнейшее ослабление монетарной политики стало менее вероятным после ряда статданных из США. Согласно еженедельным данным министерства труда страны, число заявок на пособие по безработице увеличилось на 2 тысячи — до 208 тысяч в сравнении с пересмотренным показателем прошлой недели в 206 тысяч. Аналитики ожидали показателя в 213 тысяч.

Кроме того, по данным Национальной ассоциации риелторов, продажи жилья на вторичном рынке США в августе увеличилось на 1,3% по сравнению с показателем июля — до 5,49 миллиона. Аналитики при этом ожидали, напротив, уменьшения числа сделок — на 0,4%, до 5,37 миллиона.