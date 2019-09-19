МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в четверг по основным индексам, несмотря на улучшение внешнего фона, следует из динамики торгов Московской биржи.

Рынок может быть подвержен некоторой коррекции после роста последних дней, не исключают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,85%, до 2794,77 пункта, индекс РТС — на 0,3%, до 1378,06 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.32 мск снижается на 24 копейки, до 63,91 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 70,56 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 1,93%, до 64,83 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Российский рынок перешел в стадию краткосрочной коррекции, прервать которую могли бы позитивные фундаментальные сигналы", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"С фундаментальной точки зрения на мировых фондовых площадках сохраняется умеренная склонность инвесторов к риску, которая, однако, пока не является достаточным поводом для возобновления покупок на рынке РФ", — поясняет она.

Среди сегодняшних аутсайдеров – акции "М.Видео" (-5,58%), АФК "Система" (-3,18%), ОГК-2 (-2,95%), "Русала" (-2,44%), "Алросы" (-1,01%), а также акции "Северстали" (-2,01%), "Русснефти" (-1,82%), депозитарные расписки "Ленты" (-1,68%), депозитарные расписки "Эн+ груп" (-1,59%) и обыкновенные акции "Башнефти" (-1,58%).

Среди лидеров роста – акции ЛСР (1,14%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции выросли на 1,04%, префы – на 0,38%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (0,55%), префы "Татнефти" (0,5%), префы "Ленэнерго" (0,35%), акции Московской биржи (0,29%), "Роснефти" (0,24%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (0,13%).

ПРОГНОЗЫ

"Важные сигналы для российских бирж и рубля в пятницу, вероятно, поступят с рынка нефти – если котировки "черного золота" не смогут вернуться к более уверенному росту, нисходящая коррекция в фондовой секции может ускориться", — считает Кожухова.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в умеренном минусе, а рублевый индикатор опустился ниже 2800 пунктов, констатирует она. Неспособность отвоевать указанную отметку может направить его в район 2775 пунктов, не исключает эксперт. Долларовый индекс РТС, тем временем, пытался удержать поддержку 1380 пунктов, пробитие которой нацелит его на 1360 пунктов, полагает аналитик.

На данном этапе поддержки в индексе Мосбиржи расположены на уровнях 2785 и 2780 пунктов, отмечает в свою очередь Сергей Дроздов из "Финама".

"Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2780-2820 пунктов", — добавляет Кожухова.