МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером снижается, инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и анализировать будущую монетарную политику в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 9,05 доллара, или на 0,6%, до 1506,75 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро понижается на 0,07%, до 17,907 доллара за унцию.

В центре внимания трейдеров по-прежнему находятся итоги заседания ФРС США. По итогам сентябрьской встречи, регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75-2%.

Понижение учётной ставки, как правило, отрицательно воздействует на курс соответствующей валюты, а в случае с долларом снижение его курса, как правило, вызывает удорожание золота. Но в данном случае инвесторы, уже отыграв факт ожидаемого ослабления монетарной политики ФРС, обращают внимание на возможную скорую смена вектора этой политики.

В ходе прошедшего заседания семеро членов комитета ФРС высказались за ещё одно снижение ставки в текущем году, пятеро высказались за её сохранение и столько же — за её повышение. Сырьевой стратег TD Securities Райан Маккей (Ryan McKay), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что "большая часть рынка ожидает снижения в октябре или, по крайней мере, еще одно до конца года".

Глава регулятора Джером Пауэлл, в рамках своего выступления, отметил, что второе снижение ставки подряд не означает начала цикла понижения, а было вызвано экономическими рисками, в том числе внешнеторговыми. При этом ФРС предполагает в текущем году еще одно понижение ставки.