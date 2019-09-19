МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в четверг закрылись ростом после заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и центробанков Великобритании и Японии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,61%, до 7358,82 пункта, французский CAC 40 — на 0,68%, до 5659,08 пункта, немецкий DAX — на 0,55%, до 12458,11 пункта.

Ранее в четверг состоялось заседание Банка Англии (ЦБ). По его итогам регулятор сохранил базовую ставку на уровне 0,75%, как и ожидалось. Банк Англии также отметил, что влияние на дальнейшее направление монетарной политики будет зависеть от влияния выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) на совокупные спрос и предложение, а также валютный курс. Кроме того, ЦБ Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%,

А днем ранее, в среду, состоялось заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам этого заседания регулятор ожидаемо снизил учётную процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,75-2%. Тем не менее, сохраняется неопределенность относительно дальнейшего направления монетарной политики в Штатах. Так, семеро членов комитета высказались за ещё одно снижение ставки в текущем году, пятеро — за её сохранение и столько же — за повышение.