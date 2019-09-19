МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Средняя ставка по ипотеке в РФ до конца 2019 года может опуститься ниже 10%, а в следующем году — до примерно 9% на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ и снижения инфляции, сказал руководитель управления секьюритизации компании "ВТБ Капитал" Андрей Сучков на VIII конференции "Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России".

"Инфляция продолжает замедляться, после дефляции в августе она составила 4,3%. ЦБ снизил свой прогноз по инфляции до 4-4,5%, Минэкономразвития — до 3,8% в этом году с выходом на 3% в следующем году. Кроме того, ЦБ продолжает снижать ключевую ставку. Все это даёт возможность рассчитывать, что уже в этом году ставки по ипотеке упадут ниже 10%, в следующем году, возможно, достигнут 9%. И, по мнению ряда экспертов, целевого показателя 8% мы можем достигнуть раньше срока", — отметил он.

Тем не менее, эксперт добавил, что могут быть и другие сценарии, так как существует ряд факторов, которые оказывают влияние на уровень ипотечной ставки, включая вероятность мировой экономической рецессии, продолжающаяся торговая война, динамика цен на нефть. "Тем не менее, в нашем базовом предположении мы прогнозируем снижение ставок. Думаю, что влияние снижения ставки на спрос на ипотеку не исчерпано. Клиенты чувствительны к ставке", — добавил он.

Как ранее сообщал Банк России, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в июле снизилась до 10,24% с 10,29% в июне. Ставка по ИЖК в России росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года. В мае она снизилась до уровня в 10,53%, в июне — до 10,29%.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже.