МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Китайская компания Huawei, находящаяся в черном списке США, представила смартфон без лицензионных приложений Google, при этом операционной системой по-прежнему является Android, сообщает агентство Блумберг.

"Китайская компания представила флагманский смартфон на Android, в котором отсутствуют какие-либо лицензионные приложения Google", — говорится в сообщении.

Huawei находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Поэтому компания Google заявила о прекращении с Huawei делового сотрудничества, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google.

Huawei использовала операционную систему Android с открытым кодом, доступ к которой не требует получения лицензии. Согласно сообщению агентства, из-за запрета на использование сервисов Google на смартфоне отсутствуют такие приложения, как Google Maps, YouTube и Google Play Store.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы рыночной конкуренции.

Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз — 19 августа на 90 дней).