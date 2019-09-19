ВАШИНГТОН, 19 сен /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы закрылись в четверг фактически без изменений после небольшого роста с утра на фоне публикации ряда макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.00 по времени восточного побережья США (23.00 мск) индекс Dow Jones снизилась на 0,19%, до 27094,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,07%, до 8182,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,00%, до 3006,79 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличился на 0,20% — до 64,60 доллара за баррель. Поводом для роста стали сообщения газеты Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность покупки нефти у других стран, — в частности, королевство обратилось к иракской SOMO, у которой намерено купить 20 миллионов баррелей нефти для саудовских НПЗ.

Инвесторы отказываются от рисковых активов из-за неопределенности относительно возможности дальнейшего снижения ставки. По итогам сентябрьского заседания ФРС США ослабила монетарную политику, как и ожидалось. Процентная ставка была понижена на 25 базисных пунктов, до уровня в 1,75-2% годовых. При этом семеро членов комитета высказались за еще одно снижение ставки в текущем году, пятеро высказались за ее сохранение и столько же — за ее повышение.

Глава регулятора Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что второе подряд снижение ставки не говорит о запуске цикла дальнейших снижений, а такое решение было связано с экономическими рисками, в частности с неопределенностью в торговле.