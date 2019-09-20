МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу утром, инвесторы проявляют осторожность на фоне сохранения рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47%, до 64,7 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,81%, до 58,66 доллара за баррель.

"Трудно увидеть на нефтяных рынках желание активно продавать нефть перед выходными", — приводит агентство Франс Пресс мнение старшего рыночного аналитика OANDA Джефри Хейли (Jeffrey Halley). Эксперт отмечает, что такое настроение на рынках связано с тем, что риски новых атак скорее увеличились, чем сократились.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран обвинения в свой адрес отвергает и требует предоставить доказательства.

Новости об атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии и прогнозы по срокам восстановления добычи стали причиной резких колебаний нефтяных котировок на этой неделе. После сообщения об атаках цены на нефть в понедельник подскочили в среднем на 13%, после чего две сессии подряд опускались на новостях о сроках восстановления добычи. В четверг цены на нефть выросли в пределах 1-2% на возвращении рисков.