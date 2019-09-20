МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.44 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дорожали на 0,01% — до 6,64 доллара, "Лукойла" — дешевели на 0,37%, до 84,15 доллара, "Новатэка" — на 0,73%, до 204,7 доллара. Бумаги "Газпрома" снижались в стоимости на 0,32% — до 7,16 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,31%, до 32,55 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,3% — до 1,32 доллара, Сбербанка — опускалась на 0,59%, до 14,83 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,79% — до 17,9 доллара.

Расписки "Норникеля" оставались в цене на уровне прошлого закрытия в 24,93 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,5%, до 15,01 доллара, НЛМК — на 0,75%, до 22,39 доллара.

Цена бумаг "Магнита" поднималась на 0,02% — до 13,55 доллара, "Ленты" — на 0,44%, до 3,4 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 1,4% — до 3,92 доллара.