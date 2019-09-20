МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы ростом, кроме гонконгского Hang Seng, внимание трейдеров обращается к продолжению торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,24%, до 3006,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,16%, до 1675,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,13%, до 26435,67 пункта, южнокорейский KOSPI увеличился на 0,54%, до 2091,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,2%, до 6730,8 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,16%, до 22079,09 пункта.

Азиатские инвесторы оценивают перспективы по торговым переговорам США и Китая. Очередной раунд торговых переговоров между двумя странами намечен на начало октября.

Ранее в пятницу китайский ЦБ снизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate). Новая годовая LPR в пятницу была ожидаемо установлена на уровне 4,20%, что на 5 базисных пунктов ниже предыдущего уровня в 4,25%.

Японский индекс вырос перед длинными выходными — в понедельник японские рынки будут закрыты в связи с праздником. Ранее в пятницу статистическое ведомство страны сообщило, что годовая инфляция в Японии в августе неожиданно замедлилась до 0,3% с 0,5% в июле, ожидалось ускорение до 0,6%. В четверг Банк Японии ожидаемо сохранил монетарную политику, допустив вероятность ее ослабления на фоне экономических рисков.

Гонконгский Hang Seng завершил торги в минусе из-за продолжения протестов, которые представляют риски для экономики региона. Новые протестные акции запланированы на ближайшие дни. Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня.