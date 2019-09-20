МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Нефть дорожает в пятницу днём, так как неопределенность вокруг ситуации на Ближнем Востоке сохраняется, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.38 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,64%, до 64,81 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,81%, до 58,66 доллара за баррель.

Волатильность на нефтяном рынке сохраняется после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии в выходные, что привело к падению добычи почти вдвое. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран обвинения в свой адрес отвергает и требует предоставить доказательства.

Риск новых атак остается достаточно высоким перед выходными, поскольку ситуация остается нерешенной, кроме того, опасения за отношения Ирана и США также усилились на фоне обвинений против Тегерана.

Позднее в пятницу будет опубликована статистика американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По предыдущей статистике, за неделю по 13 сентября число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 5 штук, до 733 агрегатов.