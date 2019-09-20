МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Цена на золото растет в пятницу вечером на итогах заседаний ряда мировых центробанков, а также Федеральной резервной системы (ФРС) США, котировки золота также поддерживаются сохранением напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 4,75 доллара, или на 0,32%, до 1510,85 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижается на 0,01%, до 17,883 доллара за унцию.

Ранее прошли заседания ряда мировых финансовых регуляторов, а именно ФРС и ЦБ Великобритании, Японии и Китая. Федрезерв и Народный банк Китая понизили процентную ставку, а остальные — сохранили, при этом допустив возможность дальнейшего ослабления монетарной политики в случае необходимости.

"Центральные банки по всему миру продолжают смягчать монетарную политику, которая будет оказывать поддержку золоту", — отметил аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Традиционно снижение ставки оказывает давление на курс доллара, что в свою очередь поддерживает котировки золота — в этом случае металл становится более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Спрос на золото также растет из-за напряжения Ближнем Востоке, которое возникло после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии в выходные. При этом риск новых атак остается достаточно высоким, поскольку ситуация остается нерешенной, кроме того, США обвинили в этом Иран.