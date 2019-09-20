МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок незначительно разнонаправленно изменился по биржевым индексам на фоне легкого укрепления рубля к доллару, говорят трейдеры.

Отсутствие сильных внешних сигналов не дало повода для активной игры с российскими акциями, отмечают эксперты.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,06%, до 2796.41 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,05%, до 1377,38 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок в конце недели не показал единой динамики в отсутствие сильных внешних сигналов.

Западные рынки вечером преимущественно повышались – в пределах 0,6%. Инвесторы надеются на восстановление темпов роста мировой экономики после недавних решений центробанков мира по денежно-кредитной политике.

На этой неделе прошли заседания ФРС США, Банка Японии и Банка Англии. Также ранее сегодня прошло заседание Народного банка Китая, который снизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate). В прошлом месяце она стала новым ориентиром для кредитования. По итогам заседания ФРС США регулятор ожидаемо понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня в 1,75-2% годовых.

Банки Японии и Англии охранили уровень процентной ставки, но при этом дали некоторые сигналы относительно возможности дальнейшего ослабления монетарной политики в случае необходимости.

Рынок нефти сегодня немного прибавлял на фоне сохранения геополитических рисков. Инвесторы опасаются новых атак на саудовские нефтяные объекты в ближайшие выходные. При этом текущие ценовые уровни "черного золота" — около 65 долларов за баррель ощутимо превышают уровни завершения прошлой недели – около 60 долларов.

В лидерах повышения цены сегодня оказались акции "Лукойла" (+1,8%), "Новатэка" (+1,8%), "Русала" (+1,2%), "Норникеля" (+1,1%). Снизились акции "Яндекса" (-2,4%), бумаги "Алросы" (-2,1%), скорректировавшиеся на фоне потока корпоративных новостей.

Также подешевели акции "Башнефти" (-2,1%), ММК (-2%), ТМК (-1,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сейчас российский рынок испытывает на себе некоторый отток средств в отсутствие большого потенциала роста с текущих уровней, а также из-за недостаточного дисконта в стоимости российских активов, который бы учитывал сохраняющиеся санкционные и геополитические риски, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи может выступить трехнедельный минимум 2767 пунктов, для индекса РТС — недельный минимум 1360 пунктов. Если в начале следующей недели не произойдет ускорения роста мировых рынков, скорее всего, российские фондовые индикаторы будут тестировать на прочность данные поддержки", — добавил он.

В базовом сценарии с учетом проводимой мировыми ЦБ умеренно мягкой денежно-кредитной политики можно рассчитывать на сохранение аппетита к риску и умеренное восстановление индекса Мосбиржи к уровню 2850 пунктов к концу следующей недели, говорит Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"В течение недели не исключаем его краткосрочных провалов к уровню 2740 пунктов. Поскольку следующая неделя практически завершает квартал, а для конца квартала характерно такое явление, как "windows dressing" (покупка управляющими крупных фондов подросших акций для придания своим портфелям большего "блеска"), этот феномен также должен поддержать стоимость активов ближе к концу недели. Пока российский рубль остается крепким, динамика индекса РТС продолжит опережать динамику индекса Мосбиржи", — добавил он.