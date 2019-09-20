МОСКВА, 20 сен /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером слегка снижается к доллару и повышается к евро, следует из биржевых сводок.

Рынок нефти не даёт четких сигналов российскому рынку валюты, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.22 мск повышается на 5 копеек, до 64,05 рубля, курс евро снижается на 9 копеек, до 70,56 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль вечером немного снижается против доллара и прибавляет к евро, отыгрывая коррекционное снижение европейской валюты на форексе в район 1,1 доллара.

Игроки рынка следят за последними решениями крупнейших финансовых регуляторов мира. В частности, после ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, центробанки Великобритании и Японии оставили свою денежно-кредитную политику без изменений.

Рынок нефти к вечеру ушел в легкий минус после повышения в течение всего дня. При этом текущие ценовые уровни "черного золота" — около 65 долларов за баррель — ощутимо превышают уровни завершения прошлой недели – около 60 долларов.

В итоге доллар вечером повышается к рублю на 0,1%, евро снижается на 0,1%. Рублевая цена нефти при этом колеблется ниже уровня 4,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В начале следующей недели курс доллара будет находиться в диапазоне 63,7-64 рубля, евро, вероятно, останется в границах 70,2-70,7 рубля, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Основную роль в динамике как нашего, так и мирового валютного рынка будет играть развитие ситуации с переговорами между США и Китаем по внешнеторговым проблемам", — добавил он.

США и Китай анонсировали встречные шаги в своей торговой войне, говорит Андрей Люшин из Локо-банка.

"Нужно следить, будет ли у этих шагов продолжение, и определить дальнейшую динамику валютного рынка. Ожидаем закрепление доллара у отметки 64 рубля, а евро — около 70,5 рубля. В случае появления дополнительного негатива в международных отношениях скорее возможны колебания в пользу ослабления рубля в диапазоне 64-65 рубля за доллар и 70-71,5 рубля за евро", — добавил он.

С другой стороны, рубль выглядит лучше большинства валют развивающихся стран: у страны стабильное финансовое положение, минимальный долг, рассуждает Валентин Журба из "Московского кредитного банка". "Если на сырьевых рынках не начнётся серьёзная коррекция вниз, эта стабильность сохранится. Движение курса доллара вполне может продлиться в район 63 рублей", — оценил он.