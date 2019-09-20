МОСКВА, 20 сен /ПРАЙМ/. Американская социальная сеть Facebook сообщила о том, что после скандала с утечкой данных во время предвыборной борьбы за кресло президента США проанализировала уже "миллионы приложений" в рамках расследования, которое компания проводит с марта 2018 года, при этом по разным причинам временно прекращена работа ряда из них, сообщает компания.

"На сегодняшний день расследование коснулось миллионов приложений, из них десятки тысяч были приостановлены по разным причинам на время, пока мы продолжаем расследование", — говорится в сообщении.

Facebook при этом оговаривается, что анализ продолжается и что приостановка или полная остановка работы ряда приложений — не показатель того, что именно они могли быть источниками утечки данных. В сообщении также отмечается, что компания разработала новые более строгие правила доступа разработчика к пользовательским данным.

В 2018 году газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook, и на основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Тогда генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytica. Другие американские, а также европейские власти также объявляли о начале расследования этого инцидента. В частности, по итогам расследования Федеральной торговой комиссии США (FTC) было заключено соглашение с соцсетью на сумму 5 миллиардов долларов. Это крупнейшие в истории США выплаты по урегулированию подобных нарушений. Сумма выплаты составила порядка 20% от прибыли соцсети.