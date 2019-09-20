ВАШИНГТОН, 20 сен /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы закрылись в пятницу в минусе на новостях о сокращении визита китайской делегации в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.00 по времени восточного побережья США (23.00 мск) индекс Dow Jones снизился на 0,59%, до 26935, 07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,80%, до 8117,67 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 на 0,49%, до 2992,07 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent продолжает расти на фоне продолжающейся внешнеполитической напряженности после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, увеличившись на 0,37% — до 64,65 доллара за баррель на 23.25 мск.

Ранее стало известно, что китайская делегация отменила запланированный на следующую неделю визит в штат Монтана и вернется в Китай раньше запланированного. Это снизило оптимизм инвесторов относительно торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем идут хорошо и есть большой прогресс, однако он намерен достичь всеобъемлющего соглашения, а не частичной сделки.