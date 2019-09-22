МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Работа мобильного банка ВТБ и других систем кредитной организации полностью восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Ранее в воскресенье в работе мобильного банка ВТБ наблюдались проблемы. В пятницу у некоторых клиентов также наблюдались неполадки в работе "ВТБ Онлайн".

"Работа мобильного банка и других систем полностью восстановлена. Мы ещё раз приносим всем нашим клиентам самые искренние извинения за доставленные неудобства", — сообщили в банке.