МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном опускаются, индексы Китая снижаются более чем на 1% из-за опасений вокруг торгового конфликта США и КНР, протесты в Гонконге по-прежнему сдерживают торги в регионе, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,31%, до 2967,01 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,43%, до 1651,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,86%, до 26207,26 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,11%, до 2089,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — рос на 0,37%, до 6756 пунктов. Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 0,16%, до 22079,09 пункта.

"Есть реальные опасения по поводу того, что торговый спор окажет влияние на мировую экономику. Вероятно, все приходят к мнению, что это будут долгие переговоры. И чем дольше они проходят, тем больший экономических эффект они окажут", — считает стратег CMC Markets Майкл МакКарти (Michael McCarthy), чьё мнение цитирует агентство Рейтер.

В субботу китайская сторона оценила прошедшую 19-20 сентября встречу переговорщиков КНР и США по торговым вопросам как "конструктивную", стороны также провели серьезные дискуссии по организации и проведению 13-го раунда торговых переговоров на высоком уровне.

Биржи Гонконга остаются под давлением на фоне продолжающихся протестов. Беспорядки в регионе проходят с начала июня и связаны с рассмотрением закона об экстрадиции; позднее власти пошли на уступки, но отказались от выдвинутого противниками законопроекта ультиматума — полного отказа от него. В минувшие выходные, 21-22 сентября, прошли очередные столкновения протестующих с полицией.

Акции Fosun International, основного акционера старейшей британской туристической компании Thomas Cook, дешевеют на 1%. Ранее в понедельник британская фирма объявила о принудительной ликвидации после продолжительных проблем в бизнесе.