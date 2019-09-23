МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в основном в минусе, давление на индексы оказала неопределенность вокруг торговых отношений США и КНР на фоне последних заявлений с обеих сторон, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,98%, до 2977,08 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,91%, до 1660,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,81%, до 26222,4 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,01%, до 2091,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,28%, до 6749,7 пункта.

Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 0,16%, до 22079,09 пункта.

Переговоры по торгово-экономическим вопросам КНР и США на уровне заместителей министров прошли 19-20 сентября в Вашингтоне. Пекин назвал пошедшую встречу конструктивной и отметил, что стороны продолжат диалог по подготовке нового раунда переговоров на высоком уровне. В пятницу США временно исключили более 300 китайских товаров из списка товаров, облагающихся пошлинами.

При этом инвесторы опасаются за перспективы договоренности между странами после негативных новостей. Так, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что добивается полной торговой сделки с КНР, а не договоренностей лишь по конкретным вопросам. А затем стало известно, что китайская делегация отменила визит в штат Монтана на текущей неделе и вернется в Китай раньше запланированного.

Биржи Гонконга остаются в минусе шестую торговую сессию подряд на фоне продолжающейся волны протестов. Беспорядки в регионе проходят с начала июня и связаны с рассмотрением закона об экстрадиции. Согласившись на ряд уступок, власти отказались от ультиматума протестующих о полном отказе от законопроекта, в результате чего протесты продолжаются. В минувшие выходные, 21-22 сентября, прошли очередные столкновения протестующих с полицией.

Бумаги Fosun International, основного акционера старейшей британской туристической компании Thomas Cook, подешевели на 1,5% после того, как британская фирма объявила о принудительной ликвидации из-за продолжительных проблем в бизнесе.