МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник снижаются, слабые показатели по деловой активности в еврозоне и Германии, особенно в сфере промышленности, сдерживают торги, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.55 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,69%, до 7294,02 пункта, французский CAC 40 — на 0,95%, до 5636,91 пункта, немецкий DAX — на 1,16%, до 12323,76 пункта.

Ранее в понедельник исследовательская организация Markit Economics сообщила, что в сентябре, по предварительной оценке, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) для 19 стран еврозоны достиг минимума за шесть лет, для Германии — за семь.

Показатели PMI в сфере промышленности также стали рекордно низкими — для еврозоны значение стало самым слабым за семь лет, а для Германии — за десять лет. Композитные индексы, индексы в сфере промышленности и индексы в сфере услуг оказались хуже прогнозов как для еврозоны, так и для Германии и Франции.

Несколько сдерживает снижение британского FTSE 100 ослабление фунта стерлингов к доллару почти на 0,3% из-за неопределенности вокруг процесса выхода королевства из ЕС (Brexit). Более дешевый фунт поддерживает стоимость акций компаний-экспортеров, чей доход в фунтах в этом случае растёт.