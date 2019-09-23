МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в понедельник днем, инвесторы обратили внимание на новости о том, что Саудовская Аравия может полностью восстановить добычу нефти уже в начале следующей недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,47%, до 63,98 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,62%, до 57,73 доллара за баррель.

Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которые произошли 14 сентября, снизили добычу в королевстве более чем вдвое. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Ранее в понедельник агентство Рейтер сообщило, что Саудовская Аравия полностью восстановит прежний уровень добычи в начале следующей недели. Потерянное в результате атак производство при этом уже восстановлено на три четверти, добавили источники.

Утром нефть дорожала на сомнениях инвесторов в сроках восстановления после новостей о том, что королевству могут понадобиться месяцы на то, чтобы возвратить добычу на прежний уровень, и также из-за рисков вокруг США и Ирана после введения Вашингтоном новых санкций против Тегерана в связи с атаками на нефтяную промышленность Саудовской Аравии.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.