МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в понедельник на сохранении беспокойства относительно развития торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.49 мск индекс Dow Jones снижается на 0,17%, до 26890,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, до 8113,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,04%, до 2991,72 пункта.

Инвесторы не склонны к риску, так как неопределенность относительно отношений США и Китая в свете планов наращивания взаимных торговых пошлин по-прежнему сохраняется. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что добивается всеобъемлющего торгового договора с республикой, а не соглашений лишь по конкретным вопросам.

"Хотя шансы на заключение всеобъемлющего торгового договора достаточно малы, люди возлагают надежды на заключение соглашения, которое просто прекратит эскалацию (торговой войны — ред.)", — отметил главный экономист Raymond James Скотт Браун (Scott Brown), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Инвесторы также обращают внимание на статданные из еврозоны, оценивая риски замедления мировой экономики. Так, согласно данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре опустился до минимума более чем за шесть лет, составив 50,4 пункта против 51,9 пункта в августе.