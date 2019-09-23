МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 1% в понедельник вечером, спрос на надежные активы увеличился на целом ряде экономических и политических факторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 15,25 доллара, или на 1,01%, до 1530,35 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро подскакивает на 4,41%, до 18,637 доллара за унцию.

Инвесторы отдают предпочтение надежным активам, каковым традиционно считается золото, во-первых, на новом обострении отношений США и Ирана. Штаты в пятницу объявили о введении санкций против центрального банка и Фонда нацразвития Ирана в связи с атаками на нефтяную промышленность Саудовской Аравии, в чем Вашингтон обвиняет Тегеран, который, в свою очередь, все обвинения отрицает. Новые санкции президент США Дональд Трамп назвал самыми суровыми за все время.

Кроме того, напряжение на рынке сохраняется из-за беспокойства относительно замедления мировой экономики, которое усилилось после публикации статистики еврозоны. Так, согласно данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран зоны евро, по предварительной оценке, в сентябре опустился до минимума более чем за шесть лет, составив 50,4 пункта против 51,9 пункта в августе.

Участники торгов также следят за развитием внешнеторгового конфликта США и Китая, завершение которого кажется все менее вероятным. Так, Трамп заявлял, что добивается всеобъемлющего торгового договора с республикой, а не соглашений лишь по конкретным вопросам. Следующий раунд торговых переговоров между странами намечен на начало октября.