МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс евро к доллару продолжает опускаться в понедельник вечером на росте опасений по замедлению экономики еврозоны после публикации внутренней статистики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.52 мск курс евро к доллару снижался до 1,0992 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1017 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 107,487 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,55 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 98,62 пункта.

Давление на курс евро оказывает статистика по региону. Так, согласно данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре опустился до минимума более чем за шесть лет, составив 50,4 пункта против 51,9 пункта в августе.

При этом композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы — Германии — опустился до минимума почти за 7 лет в 49,1 пункта с уровня августа в 51,7 пункта. А PMI в промышленности Германии упал до минимума за 10 лет и составил 41,4 пункта против 43,5 пункта месяцем ранее.

"Индекс PMI в еврозоне разрушил надежду на то, что худшее позади. Теперь показатели поддерживают тех, кто призывал ЕЦБ к решительным действиям", — отметил старший рыночный стратег Bannockburn Global Forex Марк Чендлер (Marc C. Chandler), чье мнение приводит агентство Рейтер.