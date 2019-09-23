МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок начал неделю снижением по биржевым индексам на фоне негативной динамики западных фондовых индикаторов, говорят трейдеры.

Неуверенная динамика рынка нефти не дала повода для активизации покупок, отмечают эксперты.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,39% до 2785,46 пункта, долларовый индекс РТС уменьшился на 0,28% до 1373,49 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

НА ВНЕШНЕМ НЕГАТИВЕ

Российский фондовый рынок в понедельник снижался на фоне негативной динамики западноевропейских фондовых индексов, потерявших 0,3-1,1%.

Давление на рынки еврозоны оказали слабые данные по деловой активности еврозоны и отдельных крупных ее участников. Так, композитный индекс деловой активности еврозоны обновил минимум более чем за шесть лет, германский индикатор при этом упал до минимума за семь лет, а его промышленная составляющая – за 10 лет.

В начале недели рынок нефти не демонстрирует направленной динамики, переходя из минуса в незначительный плюс, около уровня 64 доллара за баррель сорта Brent.

С одной стороны, Саудовская Аравия заявила о планах полностью восстановить добычу нефти уже в начале следующей недели. С другой, рост геополитических рисков на Ближнем Востоке поддерживает стоимость нефти после введения Америкой новых антииранских санкций из-за атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которых США обвиняет Тегеран. В частности, ограничениям подвергся Центральный банк и фонд национального развития Ирана.

В лидерах повышения цены в понедельник оказались акции "Норникеля" (+1,1%) на фоне растущих цен на никель. Выросли акции "Новатэка" (+1,5%), "ОГК-2" (+1,2%), "Юнипро" (+1,2%). Снизились акции "Интер РАО" (-2%), бумаги "Полюса" (-1,7%), НЛМК (-1,6%), "Фосагро" (-1,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль может продолжить оставаться сильным по отношению к доллару, а значит индекс Мосбиржи вполне может продолжить снижаться, по крайней мере первую половину торгов вторника, считает Константин Карпов из компании "БКС Брокер".

"Индекс РТС может найти поддержку на уровне 1360 пунктов и отскочить в район 1374 пункта", — добавил он.

Индекс Мосбиржи в начале торговой недели продолжил удаляться вниз от психологически значимой отметки 2800 пунктов, отметил Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

"Впрочем, активность торгов оказалась гораздо ниже среднемесячной – почти на 60% от показателя. К концу торгового дня было продано акций на 20,7 миллиарда рублей. Завтра торговля пройдет в диапазоне 2720-2810 пунктов по индексу Мосбиржи", — оценил он.