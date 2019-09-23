МОСКВА, 23 сен — Dow Jones. Индекс S&P 500 в прошлую пятницу опустился ниже отметки в 3000 пунктов, а прогнозы касательно его будущего направления движения настолько разнятся, что даже два аналитика одной компании серьезно расходятся во мнениях.

Иниго Фрейзер-Дженкинс из Bernstein считает, что через 10 лет S&P 500 будет торговаться вблизи 4000 пунктов, тогда как его коллега Алла Хармсворт настроена куда более оптимистично и предсказывает уровень в 8000 пунктов.

С начала года ведущий фондовый индекс США вырос на 19,6%. Снижение ставок ФРС помогло рынку преодолеть сомнения, связанные с продолжающимися торговыми спорами между США и Китаем.

Сейчас к прибыли за прошедший год S&P 500 торгуется на уровне 22,31х, тогда как среднее значение этого показателя равняется 15,76х. Самый высокий коэффициент цена/прибыль у S&P 500 – 123,73х – наблюдался более 10 лет назад, в мае 2009 года.

В заметке для клиентов на прошлой неделе Фрейзер-Дженкинс написал, что акции, как и многие другие классы активов, сейчас кажутся дорогими, в то время как доходность снижается уже 35 лет. Он отметил, что коэффициент цена/прибыль Шиллера, по которому цена делится на отслеживавшуюся за 10 лет прибыль, скорректированную на инфляцию, сейчас составляет примерно 29х и, похоже, подразумевает доходность, включая дивиденды, на уровне 3,4% за каждый год в следующие 10 лет.

Хотя этот коэффициент мало эффективен при оценке краткосрочной доходности, аналитик назвал его "лучшим методом, который есть у нас в наличии" для прогнозирования 10-летней доходности.

"Возможно, это звучит ужасно по сравнению с тем, к чему привыкли инвесторы за последние 30 лет, но мы бы взяли на себя смелость утверждать, что все не так плохо, — написал Фрейзер-Дженкинс. – В конце концов, на практике все, скорее всего, выльется в положительную доходность, которая, вероятно, будет выше доходности практически любого другого класса активов, который можно приобрести в таком же масштабе".

Фрейзер-Дженкинс утверждает, что коэффициент цена/прибыль Шиллера и коэффициент Тобина, который рассчитывается путем деления цены на возмещаемую стоимость активов, сигнализируют, что американские акции сейчас оценены по полной стоимости.

Хармсворт указывает, что серии коэффициента цена/прибыль Шиллера за большую часть 10 последних лет прогнозировали доходность ниже 10%. А на самом деле рыночная доходность составила около 250%, включая дивиденды.

Денежно-кредитная или налогово-бюджетная политика могут проигнорировать сигналы модели цена/прибыль Шиллера, утверждает Хармсворт. А учитывая потенциальную угрозу для пенсионных систем, у политиков будут веские мотивы для поддержания высокой доходности.

Еще один довод, который приводит Фрейзер-Дженкинс в оправдание прогноза о более низкой доходности, – тот факт, что доля участия домохозяйств в акционерном капитале, возможно, уже достигла пика. На что Хармсворт парирует, что это, возможно, не так и важно, учитывая объемы корпоративных выкупов акций: "Объемы купленных корпорациями акций в 10 раз превышают продажу акций инвесторами".

Фрейзер-Дженкинс предлагает простую модель реальной долгосрочной доходности акций: дивидендная доходность + реальный рост на душу населения + рост населения. Согласно этой модели, ожидаемая реальная доходность акций должна составить 3,4%. А если учесть так называемую доходность выкупов акций в США, то эта цифра повысится до 5,6%. Кроме того, аналитик озабочен геополитическим риском для акций, принимая во внимание, что последние 10 лет ознаменовались количественным смягчением.

Хармсворт утверждает, что акции – это "лучший долгосрочный способ хеджирования от инфляции".

"Зачастую золото считают хеджем от инфляции, но это справедливо только в том случае, когда доходность золота в периоды инфляции превосходит доходность других активов, – написала она. – В долгосрочной перспективе доходность золота близка к нулю. Именно акции в долгосрочной перспективе являются куда более надежным хеджем".

Даже если Фрейзер-Дженкинс прав насчет будущей рыночной доходности, Bernstein пришел к выводу, что у инвесторов, стремящихся инвестировать в свое будущее, будь то пенсия, образование или расходы на медицинское обеспечение, не так много альтернатив, превосходящих акции.

"Таким образом, даже если доходность в следующие 10 лет будет не такой высокой, как в последние 40 лет, необходимо увеличивать позиции в акциях, которые следует рассматривать как лучший имеющийся в наличии способ хеджирования от инфляции", — делается вывод в заметке.

— Автор Connor Smith, connor.smith@barrons.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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