МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,97%, до 6,67 доллара, "Новатэка" — на 2,32%, до 211,6 доллара, "Лукойла" — на 0,95%, до 85 долларов. Акции "Газпрома" подорожали на 0,56%, до 7,16 доллара, "Газпром нефти" — не изменились в цене, оставшись на уровне в 32,5 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 2,04%, до 25,55 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 0,13%, до 14,85 доллара, НЛМК — снизилась на 0,18%, до 22,36 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 1%, до 1,31 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,58%, до 14,54 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшились в цене на 1%, до 17,84 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 0,55%, до 13,7 доллара, "Ленты" — на 0,73%, до 3,43 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 1,77%, до 3,92 доллара.