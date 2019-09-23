МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты против доллара и евро повышался в понедельник, несмотря на неуверенную динамику рынка нефти, отмечают трейдеры.

Пик налогового периода, приходящийся на текущую неделю, поддерживает спрос на рублевую ликвидность, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.25 мск снижался на 16 копеек, до 63,85 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 70,18 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник евро обновил минимум с 25 июля, подешевев до 70,11 рубля.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НАЛОГИ

Рубль вечером повышался против доллара и евро, отыгрывая наступление на этой неделе пика налоговых платежей сентября. На фоне неопределенной ситуации с разнонаправленными колебаниями нефтяных котировок, остальные факторы: недавнее снижение ставки ФРС и приближение в РФ пика налогового периода сентября оказывают поддержку российской национальной валюте, говорит инвестиционный аналитик компании CFS Management Эдгар Бижан.

В предстоящую среду пройдут основные налоговые платежи в виде уплаты НДПИ, акцизов и НДС, а совокупный отток ликвидности в рамках данного события может превысить 1 триллион рублей, оценил Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

В начале недели рынок нефти не демонстрирует направленной динамики, переходя из минуса в незначительный плюс.

С одной стороны, Саудовская Аравия заявила о планах полностью восстановить добычу нефти уже в начале следующей недели. С другой, рост геополитических рисков на Ближнем Востоке поддерживает стоимость нефти после введения США новых антииранских санкций из-за атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которых США обвиняет Тегеран. В частности, ограничениям подвергся Центральный банк и Фонд национального развития Ирана.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия — после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

В итоге доллар и евро вечером в понедельник снижались к рублю на 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти при этом колебалась около уровня 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Укрепление рубля прошло в понедельник на негативном внешнем фоне, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Локальную поддержку рублю оказывает приближение пика налоговых выплат, что позволяет российской валюте игнорировать слабый внешний негатив. Доллар консолидируется под сопротивлением, расположенным на уровне 64 рубля. Долларовые "медведи" предпринимают попытки создания плацдарма для дальнейшего его снижения. Однако внешний фон, в виде дешевеющей нефти, а также скорого прохождение пика налоговых выплат, на горизонте ближайших недель могут привести к восстановлению американской валюты и отыгрышу ею уровня 64 рубля", — оценил он.

В ближайшие дни курс доллара останется в границах сформированного в конце прошлой недели диапазона 63,7-64,1 рубля, евро может продолжить демонстрировать более слабую динамику, находясь в диапазоне 70-70,4 рубля, оценил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".