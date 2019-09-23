МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые биржи в понедельник закрылись заметным снижением на усилении рисков замедления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,24%, до 7327,33 пункта, французский CAC 40 — на 1,05%, до 5630,76 пункта, немецкий DAX — на 0,97%, до 12346,64 пункта.

Опасения инвесторов относительно замедления европейской экономики возросли после публикации данных исследовательской организации Markit Economics: композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре опустился до минимума более чем за шесть лет, составив 50,4 пункта против 51,9 пункта в августе.

При этом композитный PMI крупнейшей экономики Европы — Германии — опустился до минимума почти за семь лет в 49,1 пункта с уровня августа в 51,7 пункта. А PMI в промышленности Германии упал до минимума за 10 лет и составил 41,4 пункта против 43,5 пункта месяцем ранее. А индекс рецессии аналитического института Oxford Economics всего за два последних месяца вырос для еврозоны до 14% с 2%.

Аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что показатели Markit Economics — это последствия торгового конфликта США и Китая. "Напряженность в торговле между двумя крупнейшими экономиками мира оказывает влияние на… рынки. Ужасные статданные из Германии являются отличным примером того, как проблема выходит за пределы США и Китая", — сказал аналитик.

Неопределенность относительно развития внешнеторговых отношений этих стран сохраняется на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о его намерении добиться заключения всеобъемлющего торгового договора с республикой, а не соглашений лишь по конкретным вопросам.