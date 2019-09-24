ВАШИНГТОН, 24 сен /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно в понедельник на данных из Германии и сохранении беспокойства относительно развития торгового конфликта США и КНР.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,06%, до 26949,99 пункта, в то время как индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,06%, до 8112,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,01%, до 2991,78 пункта.

В частности, Уолл Стрит отреагировала на данные еврозоны и доклад по производству в Германии, продемонстрировавшие слабые показатели, сообщает ресурс Marketwatch.com. Показатели производства в ФРГ стали худшими за последние десять лет, отмечается в статье.

Кроме того, рынки до сих пор ожидают исхода предстоящих переговоров о торговле на высшем уровне на фоне неопределенности в отношениях США и Китая, которые наращивают взаимные торговые пошлины. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что добивается всеобъемлющего торгового договора с республикой, а не соглашений лишь по конкретным вопросам.

Инвесторы также обращают внимание на статданные из еврозоны, оценивая риски замедления мировой экономики. Так, согласно данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре опустился до минимума более чем за шесть лет, составив 50,4 пункта против 51,9 пункта в августе.