МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам во вторник утром растет, поддерживает американскую валюту заявление министра финансов США о сроках возобновления переговоров между Вашингтоном и Пекином, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 мск курс евро к доллару снижался до 1,0989 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0991 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 107,61 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,54 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 98,67 пункта.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговоры между Китаем и Соединёнными Штатами возобновятся через две недели. Последний раунд переговоров между странами прошел на уровне заместителей министров 19-20 сентября в Вашингтоне. Китай назвал встречу конструктивной, отметив, что стороны продолжат диалог по подготовке нового раунда переговоров на высоком уровне. На прошлой неделе США временно исключили более 300 китайских товаров из списка товаров, облагающихся пошлинами.

Вместе с этим инвесторы сохраняют осторожность на фоне остающейся неопределенности по торговле. Так, в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что добивается полной торговой сделки с КНР, а не договоренностей лишь по конкретным вопросам. Затем стало известно, что китайская делегация отменила запланированный на текущую неделю визит в штат Монтана и вернется в Китай раньше запланированного.

"Доллар дорожает скорее по умолчанию, чем из-за факторов со стороны США… Я думаю, что валютные рынки всё больше ожидают, что торговые противоречия США и Китая будут затягиваться, думаю, оптимизм развеялся", — приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy). Эксперт отмечает, что объём торгов снижен, поскольку инвесторы предпочитают ждать новостей.