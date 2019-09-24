МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут после заявления США о том, что переговоры с Китаем по торговле будут возобновлены через две недели, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,77%, до 2999,91 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,06%, до 1677,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,32%, до 26305,85 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,18%, до 2095,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,06%, до 6753,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,1%, до 22101,06 пункта.

Инвесторы отыгрывают заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что переговоры Вашингтона и Пекина по торговым вопросам будут возобновлены через две недели, пишет агентство Рейтер.

Последний раунд переговоров между странами прошел на уровне заместителей министров 19-20 сентября в Вашингтоне. Китайская сторона назвала встречу конструктивной и отметила, что стороны продолжат диалог по подготовке нового раунда переговоров на высоком уровне.

"Эти комментарии несколько улучшили настроения, но рынки все еще не так оптимистичны. Похоже, многое происходит в неофициальном порядке", — рассказал агентству Рейтер старший стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa).

Биржи Гонконга поднимаются в рамках коррекции после шести сессий снижения подряд из-за опасений вокруг продолжающихся протестов. Беспорядки в регионе проходят с начала июня и связаны с рассмотрением закона об экстрадиции.