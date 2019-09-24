МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Бельгийская пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev объявила о первичном размещении акций (IPO) своего азиатского подразделения по цене в 27 гонконгских долларов за акцию (3,44 доллара США), что суммарно оценивается почти в пять миллиардов долларов.

"Anheuser-Busch InBev сегодня объявила о решении провести публичное размещение 1 262 350 000 акций миноритарной доли своего подразделения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Budweiser Brewing Company APAC Limited (Budweiser APAC) по цене в 27 гонконгских долларов за акцию", — говорится в релизе компании.

С учетом дополнительного выпуска еще около 190 миллионов акций стоимость IPO составляет почти пять миллиардов долларов. Размещение является вторым по величине в мире в текущем году, пишет агентство Рейтер. Компания ожидает, что торги акциями начнутся 30 сентября 2019 года на Гонконгской фондовой бирже.

В июле компания отменила план IPO своего подразделения по цене в 9,8 миллиарда долларов из-за неблагоприятных рыночных условий, отмечает агентство.

Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускает пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, "Тинькофф авторское", Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.