МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 24 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг 53,3 52,8 (факт)
8:35 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды

 

 

 

 
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (сент) 91,3 91,8
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (сент) 97,3 97
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (сент) 94,3 94,5
12:55 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (сент) -13 -13
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июль) 2,10% 2,20%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (сент) 135,1 134
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 0,592 млн

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB АК АЛРОСА — СД (вопрос об участии в АО "ПО "Кристалл" /Смоленск/ путем выкупа у гос-ва 100% акций, сумма сделки — около 30 млн долл)

 

 

 

 

 

 

 RUB ФосАгро — СД (обсуждение новой дивидендной политики)

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — СД (актуализированная долгосрочную программу развития ПАО, система стратегического планирования Группы)

 

 

 

 