МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале дня разнонаправленно меняется по фондовым индексам в отсутствие сильных внешних сигналов и на фоне снижения рынка нефти, говорят эксперты.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск снижался на 0,2% до уровня 2780 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,1% — до 1374 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,1%, РТС — на 0,2%.

Стоимость нефти утром в минусе на 0,8%, до 64,24 доллара за баррель по марке Brent.