МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись ростом, кроме индекса Австралии, инвесторы с оптимизмом восприняли заявления главы центробанка Китая о контроле над макроэкономической ситуацией в стране, а также сигналы из Вашингтона относительно сроков возобновления торговых переговоров с этой страной.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,28%, до 2985,34 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,33%, до 1665,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,22%, до 26281 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,45%, до 2101,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — уменьшился на символические 0,01%, до 6748,9 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,09%, до 22098,84 пункта.

Трейдеры оценили заявления главы Народного банка Китая (ЦБ) И Гана о том, что китайская экономика, несмотря на определенное давление, функционирует "в разумных пределах", и финансовые власти страны пока не спешат прибегать к крупным монетарным стимулам, как это происходит в других странах, при этом обладая широкими возможностями вмешаться в случае необходимости.

Кроме того, ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговые переговоры с этой страной будут возобновлены через две недели. Последний их раунд прошел на уровне заместителей министров 19-20 сентября в Вашингтоне. Китайская сторона назвала встречу конструктивной и отметила, что стороны продолжат диалог о подготовке нового раунда переговоров на высоком уровне.

Несколько сдержала японский индекс статистика деловой активности в промышленности. Соответствующий индикатор в августе опустился до минимума с июня 2016 года в 48,9 пункта с 49,3 пункта в августе. Ожидался же рост до 49,5 пункта.