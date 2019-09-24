МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Иена дешевеет к доллару во вторник днём на фоне ослабления рисков мировой внешней торговли после заявления США о сроках возобновления торговых переговоров с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.15 мск курс доллара к иене увеличивается до 107,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,54 иены; курс евро к доллару увеличивается до 1,0997 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0991 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,05%, до 98,65 пункта.

Склонность инвесторов к риску и общий оптимизм получили новый импульс после заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина будут возобновлены через две недели. Предыдущий раунд переговоров между США и Китаем прошел на уровне заместителей министров 19-20 сентября в Вашингтоне. Китайская сторона назвала встречу конструктивной и отметила, что стороны продолжат диалог о подготовке нового раунда переговоров на высоком уровне.

Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября. Штаты повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.

"Когда вы слышите, что обе стороны желают продолжить взаимодействие, то это всегда позитивно", — приводит агентство Рейтер слова валютного стратега Rabobank Петра Матыся (Piotr Matys).

Впрочем, подобного рода воодушевление на рынках после отдельных высказываний вовлечённых участников процесса переговоров происходило и раньше, но затем пропадало. "Мы довольно пессимистично смотрим на возможность серьёзного прорыва во время этих переговоров, учитывая то, как (президент США Дональд — ред.) Трамп не спешит заключить соглашение до президентских выборов 2020 года", — пояснил Матысь.