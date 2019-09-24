МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днём ускорили темпы снижения по сравнению с утренней динамикой, инвесторы не уверены в перспективах роста спроса на это сырьё после выхода ряда макроэкономических данных в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 1,34%, до 63,9 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,06%, до 58,02 доллара за баррель.

Рекордное снижение промышленных показателей еврозоны и Японии вернули на рынок опасения за перспективы роста мировой экономики, что может отразиться на нефтяном секторе. Так, индексы деловой активности в промышленности в сентябре, по предварительной оценке, для еврозоны и Германии, крупнейшей экономики Европы, достигли самых низких значений за семь и десять лет соответственно, а тот же показатель в Японии стал минимальным за последние три года.

Кроме того исследовательский институт IFO при публикации индекса делового климата в Германии за сентябрь дал прогноз о новом ухудшении ситуации в ближайшие месяцы, указав, что в особенности у делового климата в сфере производства страны есть только одно направление — вниз.

При этом с рынка уходят ожидания значительного падения предложения нефти в ближайшее время в связи с производственными объектами в Саудовской Аравии после атак, случившихся 14 сентября.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Но затем министр нефти королевства объявил, что поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а в понедельник агентство Рейтер заявило со ссылкой на источник, что страна полностью восстановит прежний уровень добычи на рубеже сентября-октября, а потерянное производство уже сейчас восстановлено на три четверти.